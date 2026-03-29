Die Saison in der Regionalliga der Frauen ist zu Ende: Haßloch wurde Meister vor Marpingen, absteigen müssen Koblenz und Sobernheim. Die HSG Hunsrück verlor ihr letztes Spiel gegen den Dritten Mainz-Bretzenheim II und wurde am Ende Sechster.
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Die HSG Hunsrück hat am letzten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen in Kleinich mit 28:30 (16:18) gegen den Tabellendritten TSG Mainz-Bretzenheim II verloren. Durch die Niederlage rutschten die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 23:21 Punkten noch auf Rang sechs im Endklassement der zwölfköpfigen 4.