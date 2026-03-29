28:30 gegen MZ-Bretzenheim II Die HSG Hunsrück rutscht noch auf Rang sechs ab Michael Bongard 29.03.2026, 12:59 Uhr

i Melissa Gräber (am Ball) traf fünfmal am letzten Spieltag bei der 28:30-Niederlage in Kleinich gegen Mainz-Bretzenheim II. Teamkollegin Emma Lesch (rechts) machte drei Tore in ihrem letzten Heimspiel für die Irmenach/Gösenrotherinnen. Lesch wurde wie Vanessa Gerken, Lara Schug und Nina Lammersmann nach dem Spiel verabschiedet. B&P Schmitt

Die Saison in der Regionalliga der Frauen ist zu Ende: Haßloch wurde Meister vor Marpingen, absteigen müssen Koblenz und Sobernheim. Die HSG Hunsrück verlor ihr letztes Spiel gegen den Dritten Mainz-Bretzenheim II und wurde am Ende Sechster.

Die HSG Hunsrück hat am letzten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen in Kleinich mit 28:30 (16:18) gegen den Tabellendritten TSG Mainz-Bretzenheim II verloren. Durch die Niederlage rutschten die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 23:21 Punkten noch auf Rang sechs im Endklassement der zwölfköpfigen 4.







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