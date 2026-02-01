Klarer Heimsieg für die HSG Hunsrück im Regionalliga-Duell gegen den HC Koblenz – und das, obwohl alle etatmäßigen Torfrauen ausgefallen waren. Eine 42-Jährige und eine 50-Jährige sprangen in die Bresche beim 36:27-Sieg in Sohren.
Viertes Pflichtspiel im Januar, vierter Erfolg für die HSG Hunsrück: In der Handball-Regionalliga Südwest schlugen die Irmenach/Gösenrotherinnen in Sohren den Rheinland-Rivalen HC Koblenz mit 36:27 (17:12). Nach dem Hinspiel in Moselweiß und dem Pokalspiel in Kleinich vor drei Wochen war es für Hunsrück der dritte Sieg in dieser Saison gegen den HCK.