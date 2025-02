Tolles 33:19 gegen Mundenheim Die HSG Hunsrück nimmt erfolgreich Revanche 23.02.2025, 20:55 Uhr

i Hanna Litzenburger (am Ball) ist auch von zwei Mundenheimerinnen nicht zu stoppen. Die Rückraumspielerin der HSG Hunsrück markierte fünf Tore beim tollen 33:19-Heimsieg in Sohren. B&P Schmitt

Drittes Heimspiel in 2025, dritter Heimsieg: Die HSG Hunsrück kommt gegen Saisonende (nur noch vier Spieltage stehen an) langsam auf Touren in der Regionalliga Südwest der Frauen.

Das nennt man Revanche: Am 21. Dezember hatte die HSG Hunsrück in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen bei der VTV Mundenheim mit 23:25 verloren, im Rückspiel in Sohren überrollten die Irmenach/Gösenrotherinnen das Team aus dem Ludwigshafener Stadtteil mit 33:19 (16:7).

