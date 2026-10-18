33:23 gegen Mundenheim
Die HSG Hunsrück macht’s am Ende richtig deutlich
Rebekka Schmitz, Torfrau der HSG Hunsrück, hatte ihren Anteil am am Ende deutlichen 33:23-Heimsieg gegen die VTV Mundenheim.
Rebekka Schmitz, Torfrau der HSG Hunsrück, hatte ihren Anteil am am Ende deutlichen 33:23-Heimsieg gegen die VTV Mundenheim.
Dennis Irmiter

Die HSG Hunsrück hat das Verfolgerduell in der Regionalliga Südwest der Frauen am Ende deutlich mit 33:23 gegen die VTV Mundenheim gewonnen und sich Platz drei zurückerobert.

Lesezeit 2 Minuten
Kantersieg gegen den Angstgegner: In der Handball-Regionalliga der Frauen bezwang die HSG Hunsrück den VTV Mundenheim deutlich mit 33:23 (14:10). In die Großsporthalle nach Sohren verloren sich am frühen Sonntagabend zwar nur 80 Zuschauer, dennoch wurde der bisherige Tabellendritte aus der Pfalz nach der dreiwöchigen Ligapause klar geschlagen.
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