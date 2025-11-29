Die HSG Hunsrück liefert eine bockstarke Vorstellung ab

Die HSG Hunsrück demontierte den HC Koblenz im Verfolgerduell mit 35:27. Neben den Irmenach/Gösenrothern gab es einen weiteren Gewinner des Nachholspiels. Tabellenführer HSG Wittlich, der nun vier Punkte Vorsprung auf Hunsrück und Koblenz hat.
Lesezeit 2 Minuten
Starker Start-Ziel-Sieg für die HSG Hunsrück im Verfolgerduell in der Handball-Oberliga: Gegen den bis dato Zweiten HC Koblenz hatte man beim 35:27 (20:10)-Erfolg vor 170 Zuschauern in Kleinich für viele überraschend kaum Mühe. Tabellarisch tauschten beide Teams die Plätze, die HSG liegt nun auf Rang zwei vor dem Dritten HC Koblenz (beide 16:4 Punkte).