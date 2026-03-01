Nach dem Derby-Triumph gegen Wittlich ist bei den Handballerinnen der HSG Hunsrück wieder Ernüchterung eingekehrt nach der 29:32-Auswärtsniederlage in Mundenheim.
Das erste von vier Auswärtsspielen in Folge ist für die HSG Hunsrück in die Hose gegangen: In der Handball-Regionalliga Südwest unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 29:32 (11:18) bei der VTV Mundenheim.Die Ludwigshafenerinnen bleiben mit 15:23 Punkten Tabellenachter, die HSG Hunsrück rutschte mit nunmehr 21:15 Punkten wieder auf Rang fünf ab hinter Lokalrivale HSG Wittlich (22:14 Zähler), der knapp mit 24:23 beim Drittletzten TV ...