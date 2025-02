28:27 gegen MJC Trier Die HSG Hunsrück II stoppt den Negativtrend 17.02.2025, 11:07 Uhr

i Ende der Negativserie: Nach zuvor fünf Pleiten in Folge bejubelte die HSG Hunsrück II beim 28:27 gegen MJC Trier wieder einen Sieg. HSG Hunsrück

Jubel in Kleinich: Die HSG Hunsrück II hat in der Oberliga der Frauen knapp gegen die MJC Trier gewonnen und kann für ein weiteres Jahr in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse planen.

Die Negativserie ist gerissen: Nach fünf Niederlagen in Folge hat die HSG Hunsrück II in der Handball-Oberliga der Frauen wieder ein Spiel gewonnen. Die Irmenach/Gösenrother Reserve schlug in Kleinich den Tabellensiebten MJC Trier 28:27 (14:17) und bleibt Neunter und Viertletzter mit 11:23 Punkten.

