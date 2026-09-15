TV Bodenheim zieht zurück Die HSG Hunsrück hat nur noch zehn Gegner Michael Bongard 15.09.2026, 14:21 Uhr

i Für die HSG Hunsrück und Dunya Mohebzada (am Ball) gibt es kein Aufeinandertreffen mehr mit dem TV Bodenheim. Die Rheinhessen haben ihre Mannschaft aus der Regionalliga Südwest zurückgezogen. B&P Schmitt

Die Regionalliga der Frauen spielt nur noch mit elf Mannschaften. Der TV Bodenheim hat – ohne ein Spiel bestritten zu haben – seine Mannschaft zurückgezogen.

Die Saison in der Handball-Regionalliga der Frauen hat begonnen, die HSG Hunsrück ist mit 4:0 Punkten inklusive dem Derbysieg in Wittlich optimal aus den Startlöchern gekommen und hat am Samstag (19.30 Uhr) in Kleinich gegen den Titelfavoriten und ebenfalls makellosen Tabellenführer HSG Marpingen (6:0 Zähler) direkt ein echtes Spitzenspiel vor der Brust.







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