Die Regionalliga der Frauen spielt nur noch mit elf Mannschaften. Der TV Bodenheim hat – ohne ein Spiel bestritten zu haben – seine Mannschaft zurückgezogen.
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Die Saison in der Handball-Regionalliga der Frauen hat begonnen, die HSG Hunsrück ist mit 4:0 Punkten inklusive dem Derbysieg in Wittlich optimal aus den Startlöchern gekommen und hat am Samstag (19.30 Uhr) in Kleinich gegen den Titelfavoriten und ebenfalls makellosen Tabellenführer HSG Marpingen (6:0 Zähler) direkt ein echtes Spitzenspiel vor der Brust.