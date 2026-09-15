TV Bodenheim zieht zurück
Die HSG Hunsrück hat nur noch zehn Gegner
Für die HSG Hunsrück und Dunya Mohebzada (am Ball) gibt es kein Aufeinandertreffen mehr mit dem TV Bodenheim. Die Rheinhessen ha
Für die HSG Hunsrück und Dunya Mohebzada (am Ball) gibt es kein Aufeinandertreffen mehr mit dem TV Bodenheim. Die Rheinhessen haben ihre Mannschaft aus der Regionalliga Südwest zurückgezogen.
B&P Schmitt

Die Regionalliga der Frauen spielt nur noch mit elf Mannschaften. Der TV Bodenheim hat – ohne ein Spiel bestritten zu haben – seine Mannschaft zurückgezogen.

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Die Saison in der Handball-Regionalliga der Frauen hat begonnen, die HSG Hunsrück ist mit 4:0 Punkten inklusive dem Derbysieg in Wittlich optimal aus den Startlöchern gekommen und hat am Samstag (19.30 Uhr) in Kleinich gegen den Titelfavoriten und ebenfalls makellosen Tabellenführer HSG Marpingen (6:0 Zähler) direkt ein echtes Spitzenspiel vor der Brust.
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Sport