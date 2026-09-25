In Urmitz gab’s zuletzt „Haue“ Die HSG Hunsrück hat keine Angst vor dem Angstgegner Michael Bongard 25.09.2026, 10:29 Uhr

i Phil Schmidt (in Schwarz) und seine HSG Hunsrück wollen nach dem Auswärtssieg beim HV Vallendar II vor zwei Wochen nun auch die Aufgabe bei Mülheim-Urmitz II am Sonntag (17 Uhr) erfolgreich bestreiten. Allerdings sahen die Irmenach/Gösenrother in Urmitz in den vergangenen beiden Jahren nie wirklich gut aus. Wolfgang Heil

Oberliga: Ist Mülheim-Urmitz II der Angstgegner der HSG Hunsrück? Darauf gibt es am Sonntag (17 Uhr) in Urmitz eine Antwort. Kastellaun II kann seinen Start am Samstag (19.30 Uhr) in Weibern veredeln.

In der Handball-Oberliga haben die HSG Hunsrück (6:0 Punkte) und die HSG Kastellaun/Simmern II (5:1 Zähler) einen tollen Start erwischt. Geht es auch am vierten Spieltag, dem letzten vor der dreiwöchigen Herbstpause, für das Duo so weiter?TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa.







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