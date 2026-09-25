Oberliga: Ist Mülheim-Urmitz II der Angstgegner der HSG Hunsrück? Darauf gibt es am Sonntag (17 Uhr) in Urmitz eine Antwort. Kastellaun II kann seinen Start am Samstag (19.30 Uhr) in Weibern veredeln.
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In der Handball-Oberliga haben die HSG Hunsrück (6:0 Punkte) und die HSG Kastellaun/Simmern II (5:1 Zähler) einen tollen Start erwischt. Geht es auch am vierten Spieltag, dem letzten vor der dreiwöchigen Herbstpause, für das Duo so weiter?TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa.