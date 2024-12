Noch ein Sieg in Daun fehlt Die HSG Hunsrück hat die perfekte Hinrunde vor Augen 06.12.2024, 17:02 Uhr

i Noch ein Sieg, dann hat die HSG Hunsrück um Trainer Florin Nicolae die perfekte Hinrunde in der Oberliga absolviert. Das Auswärtsspiel beim TuS Daun dürfte für die Irmenach/Gösenrother aber kein leichter Gang werden. B&P Schmitt

In der Handball-Oberliga der Männer steht der letzte Spieltag in der Hinrunde an.

Der Hinrundenabschluss in der Handball-Oberliga hat es in sich: Am Samstag treffen die Top 4 untereinander aufeinander.TuS Daun – HSG Hunsrück (Sa., 19.30 Uhr). Der letzte Hinrundenspieltag könnte aus zwei Gründen optimal für die Irmenach/Gösenrother verlaufen: Gewinnt der makellose Tabellenführer beim Vierten Daun (13:7 Punkte), wäre die Hinserie aus Hunsrück-Sicht mit elf Siegen aus elf Spielen und 22:0 Punkten perfekt ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen