Tolle Aufholjagd dank einer furiosen zweiten Halbzeit: Die HSG Hunsrück machte gegen Budenheim ab der 33. Minute einen Fünf-Tore-Rückstand wett und gewann am Ende in der Regionalliga der Frauen noch mit sieben Toren (!) Unterschied.
Was für ein Comeback der HSG Hunsrück: Die Irmenach/Gösenrotherinnen lagen vor 130 Zuschauern in Kleinich mit 12:16 zur Halbzeit gegen die Sportfreunde Budenheim im Hintertreffen, gewannen aber am Ende in der Handball-Regionalliga nach einer furiosen zweiten Hälfte noch glatt mit 29:22.