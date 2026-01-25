29:22 gegen Budenheim Die HSG Hunsrück dreht nach der Pause richtig auf Michael Bongard 25.01.2026, 15:27 Uhr

i Starker Auftritt: Auch Elli Longen (am Ball), Kreisläuferin der HSG Hunsrück, war kaum von den Budenheimerinnen zu stoppen. Longen traf fünfmal beim 29:22-Erfolg der Hunsrückerinnen. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Tolle Aufholjagd dank einer furiosen zweiten Halbzeit: Die HSG Hunsrück machte gegen Budenheim ab der 33. Minute einen Fünf-Tore-Rückstand wett und gewann am Ende in der Regionalliga der Frauen noch mit sieben Toren (!) Unterschied.

Was für ein Comeback der HSG Hunsrück: Die Irmenach/Gösenrotherinnen lagen vor 130 Zuschauern in Kleinich mit 12:16 zur Halbzeit gegen die Sportfreunde Budenheim im Hintertreffen, gewannen aber am Ende in der Handball-Regionalliga nach einer furiosen zweiten Hälfte noch glatt mit 29:22.







