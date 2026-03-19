Derby in Bad Sobernheim Die Hoffnung auf eine positive Spiellaune Gert Adolphi 19.03.2026, 20:26 Uhr

i Letztes Heimspiel: Feline Teuscher (grünes Trikot) und die Frauen des HSV Sobernheim wollen sich mit einer guten Partie vom Heimpublikum verabschieden. Klaus Castor

Ein guter alter Bekannter kommt in die Dümmler-Halle: Maouia ben Maouia ist mit der HSG Hunsrück zu Gast bei den Frauen des HSV Sobernheim.

Den letzten Platz der Regionalliga können die Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht mehr verlassen, dennoch gilt es, die letzten beiden Begegnungen noch gesichtswahrend zu überstehen. „Man merkt einen deutlichen Spannungsabfall in der Mannschaft“, sagt Fabian Medler vor dem letzten Heimspiel der Saison, zu dem sein Team am Samstag um 20 Uhr die HSG Hunsrück empfängt.







Artikel teilen

Artikel teilen