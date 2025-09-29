Klarer Heimsieg Die Abwehr ist das Prunkstück des TV Birkenfeld 29.09.2025, 12:40 Uhr

i Wie vernagelt mag den Kontrahenten mitunter das Tor des TV Birkenfeld vorkommen. Stefan Ding

Der TV Birkenfeld ist Teil des Spitzenquartetts in der Handball-Bezirksliga Saar. Stolz ist Trainer Martin Rozycki auf seine Abwehr, die so wenig Gegentreffer zulässt wie sonst keine Mannschaft.

Einen glasklaren Heimsieg haben die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld gelandet. Die MSG HF Illtal 3 war letztlich chancenlos in der Sporthalle „am Berg“. 32:20 (15:14) hieß es am Ende. Die Birkenfelder gehören damit nach vier Spieltagen zu den vier Mannschaften, die mit 6:2 Punkten an der Spitze der Tabelle stehen.







