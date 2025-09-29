Klarer Heimsieg
Die Abwehr ist das Prunkstück des TV Birkenfeld
Wie vernagelt mag den Kontrahenten mitunter das Tor des TV Birkenfeld vorkommen.
Stefan Ding

Der TV Birkenfeld ist Teil des Spitzenquartetts in der Handball-Bezirksliga Saar. Stolz ist Trainer Martin Rozycki auf seine Abwehr, die so wenig Gegentreffer zulässt wie sonst keine Mannschaft.

Lesezeit 1 Minute
Einen glasklaren Heimsieg haben die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld gelandet. Die MSG HF Illtal 3 war letztlich chancenlos in der Sporthalle „am Berg“. 32:20 (15:14) hieß es am Ende. Die Birkenfelder gehören damit nach vier Spieltagen zu den vier Mannschaften, die mit 6:2 Punkten an der Spitze der Tabelle stehen.

Ressort und Schlagwörter

Sport