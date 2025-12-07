Die Abwehr ist das absolute Prunkstück der Holzheimer

Mit dem fünften Heimsieg hintereinander hat der TuS Holzheim in der hessischen Handball-Oberliga Mitte seinen Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Die Höhe des Erfolges gegen die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden überraschte nicht nur TuS-Trainer Jung.
Lesezeit 3 Minuten
Dominik Jung hatte zwar damit gerechnet, dass seine Mannschaft im letzten Heimspiel des Jahres die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden bezwingen kann. Aber, dass es am Ende derart deutlich ausfallen würde, überraschte den Trainer des Handball-Oberligisten TuS Holzheim dann doch.