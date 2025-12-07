Handball-Oberliga: Die Abwehr ist das absolute Prunkstück der Holzheimer René Weiss 07.12.2025, 10:55 Uhr

i Linkshänder Philipp Waldforst kommt hier auf Rechtsaußen frei zum Torwurf. Der Youngster netzte gegen Wiesbaden insgesamt viermal für den TuS Holzheim ein. Andreas Hergenhahn

Mit dem fünften Heimsieg hintereinander hat der TuS Holzheim in der hessischen Handball-Oberliga Mitte seinen Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Die Höhe des Erfolges gegen die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden überraschte nicht nur TuS-Trainer Jung.

Dominik Jung hatte zwar damit gerechnet, dass seine Mannschaft im letzten Heimspiel des Jahres die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden bezwingen kann. Aber, dass es am Ende derart deutlich ausfallen würde, überraschte den Trainer des Handball-Oberligisten TuS Holzheim dann doch.







