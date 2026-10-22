Es wird noch bitterer für den HV Vallendar: Neuzugang Florian Wangler konnte nur zwei Spiele bestreiten und auch Dominik Stein fehlt bis auf Weiteres.
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Für die Handballer des HV Vallendar in der 3. Liga Süd-West steht eine weitere Auswärtsfahrt nach Hessen an, die wahrscheinlich in die Kategorie „Weniger erfreulich“ gehört. Der Gegner wird am Samstag (19.30 Uhr) der TV Gelnhausen sein.Gelnhausen ist derzeit Tabellenzweiter mit 14:2 Punkten und damit in Schlagdistanz zu Primus Krefeld (15:1 Punkte).