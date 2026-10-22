Auswärts beim Tabellenzweiten Diagnose da: Vallendars Wangler fehlt komplette Saison Tim Hammer 22.10.2026, 13:28 Uhr

i Unangenehm: Die dritte Liga Süd-West ist ein hartes Pflaster: Kalani Schmidt (rotes Trikot) und der HV Vallendar haben in den vergangenen Wochen ordentlich auf die Mütze bekommen. Wolfgang Heil

Es wird noch bitterer für den HV Vallendar: Neuzugang Florian Wangler konnte nur zwei Spiele bestreiten und auch Dominik Stein fehlt bis auf Weiteres.

Für die Handballer des HV Vallendar in der 3. Liga Süd-West steht eine weitere Auswärtsfahrt nach Hessen an, die wahrscheinlich in die Kategorie „Weniger erfreulich“ gehört. Der Gegner wird am Samstag (19.30 Uhr) der TV Gelnhausen sein.Gelnhausen ist derzeit Tabellenzweiter mit 14:2 Punkten und damit in Schlagdistanz zu Primus Krefeld (15:1 Punkte).







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