Engers verliert unglücklich Derya Akbulut zieht ihre Lehren aus knapper Niederlage Marco Rosbach 03.12.2025, 10:44 Uhr

i Derya Akbulut (am Ball) weiß, woran die Niederlage gegen Schweich festzumachen war - und was gegen Überflieger Kastellaun besser werden muss. Jörg Niebergall

Hochspannung bei den Engerser Handballerinnen: Ein knapper Rückstand zur Halbzeit, ein Drei-Tore-Vorsprung und strittige Schiedsrichterentscheidungen mündeten in einer unglücklichen Niederlage gegen Schweich. Jetzt kommt der Überflieger der Oberliga.

Zur Pause lagen die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers im Heimspiel gegen den HSC Schweich noch knapp mit einem Tor vorn, am Ende mussten sie sich aber mit dem gleichen hauchdünnen Rückstand geschlagen geben. Während die SF Neustadt diesmal frei hatten, sind am Samstag wieder beide Mannschaften aus dem Kreis Neuwied im Einsatz.







