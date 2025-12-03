Derya Akbulut zieht ihre Lehren aus knapper Niederlage

Hochspannung bei den Engerser Handballerinnen: Ein knapper Rückstand zur Halbzeit, ein Drei-Tore-Vorsprung und strittige Schiedsrichterentscheidungen mündeten in einer unglücklichen Niederlage gegen Schweich. Jetzt kommt der Überflieger der Oberliga.
Lesezeit 2 Minuten
Zur Pause lagen die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers im Heimspiel gegen den HSC Schweich noch knapp mit einem Tor vorn, am Ende mussten sie sich aber mit dem gleichen hauchdünnen Rückstand geschlagen geben. Während die SF Neustadt diesmal frei hatten, sind am Samstag wieder beide Mannschaften aus dem Kreis Neuwied im Einsatz.