Anfang April standen für die Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt die letzten Punktspiele an. Jetzt starten beide in die neue Saison – nach einigen Veränderungen. Die einen verjüngen ihren Kader, die anderen haben einen neuen Trainer.

Mit Auswärtsspielen melden sich die Oberliga-Handballerinnen der SF Neustadt/Wied und des TV Engers nach der langen Pause zurück. In der vergangenen Saison landete das Team aus Engers auf Rang vier, Neustadt wurde Neunter. Wie sehen die Ziele für die neue Runde aus? Wir haben nachgefragt.

HSG Hunsrück II – SF Neustadt/Wied (Sa., 17.30 Uhr). Nach dem Abgang von Frank Liepold hat Dariusz Bugaj das Traineramt in Neustadt übernommen, ihm zur Seite steht weiterhin Melvin Liepold. „Das Training ist gut geplant, gut strukturiert und intensiv“, beobachtet SF-Abteilungsleiter Dennis Opschondek, der auch die fachliche Expertise als „sehr gut“ einschätzt und von einem „Transfercoup auf der Trainerposition“ spricht. Von fünf Testspielen haben die Neustädterinnen bei einem Remis zwei gewonnen und zwei verloren, zum Teil gegen direkte Ligakonkurrenten.

Während es auf der Trainerbank zu einem Wechsel kam, blieb der Kader weitgehend unverändert. Einziger gefühlter Abgang ist Hannah Weißenfels, die für ein Jahr nach Kanada gegangen ist. Als Neuzugänge vermelden die SF Anne Pätzold und Leonie Holzapfel, wobei Letztere durch einen Kreuzbandriss, den sie sich im Training zuzog, lange ausfallen wird.

Gegen den ersten Gegner blickt Neustadt auf eine ausgeglichene Bilanz zurück, in der Vorsaison setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch. „Das erste Spiel ist immer auch eine erste Feuertaufe, gerade auswärts“, weiß Abteilungsleiter Opschondek. „Generell sind unsere Damen zu Hause stärker einzuschätzen als auswärts. Die Hoffnung ist, dass sie sich mit dem neuen Trainer auch auswärts belohnen.“ Das Ziel sei, „den nächsten Schritt zu machen und sich frühzeitig aller Abstiegssorgen zu entledigen“.

TuS 05 Daun – TV Engers (So., 15 Uhr). „Wir befinden uns im Moment in einer Aufbauphase“, sagt Derya Akbulut, die erfahrene Spielertrainerin des TV Engers. Was sie mit „Aufbau“ meint, unterstreicht sie mit diesem Satz: „Die Damen bestehen mittlerweile zu 80 Prozent aus A-Jugendlichen!“ Verjüngung ist also oberstes Gebot im Schatten des Wasserturms, die Nachwuchsförderung ein klares Ziel. Ob am Ende an die Vorsaison angeknüpft werden kann, als der TVE Platz vier in der Abschlusstabelle belegte, rückt da etwas in den Hintergrund. „Unser Saisonziel wird es sein, die A-Jugend-Spielerinnen zu integrieren und immer mehr Verantwortung an die Jugend abzugeben“, unterstreicht Akbulut. „Dabei spielt am Ende die Platzierung keine Rolle für uns. Dieses Jahr ist ein Lehrjahr.“

Die Vorbereitung auf die Saison des Umbruchs sei gut gelaufen. Unter anderem absolvierte Engers Testspiele gegen Mannschaften wie HC Koblenz I und II, um zu sehen, wo die Mannschaft steht. Neu dabei ist Lukah Braun, die aus der Talentschmiede der JSG Welling/Bassenheim kam. „Sie passt menschlich zu uns und ist spielerisch eine Verstärkung für unser junges Team“, findet Derya Akbulut, die über den Verjüngungsprozess hinaus ein weiteres Ziel verfolgt. „Natürlich wollen wir dennoch versuchen, alle Mannschaften zu ärgern und daheim so lang wie möglich eine weiße Weste zu bewahren“, blickt sie mutig nach vorn.

„Die Jugend ist heiß auf die Saison und wird hoffentlich viel Tempo ins Spiel bringen“, sagt sie. „Wichtig wird es sein, eine konstante Leistung abzurufen, was uns in den Testspielen noch nicht gelungen ist.“ Am Sonntag wird sich zeigen, ob in Daun, beim Schlusslicht der Vorsaison, der nächste Schritt gelingt. Die Erinnerungen an das Team aus der Vulkaneifel dürften gut sein bei Akbulut und Co. Zu Hause setzte sich der TV Engers mit 32:12 gegen Daun durch und ließ in der Rückrunde ein kaum weniger deutliches 29:14 folgen.