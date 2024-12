DJK siegte im Hinspiel knapp Derby zwischen Wissen und Betzdorf verspricht Spannung 13.12.2024, 14:00 Uhr

i Duell auf Augenhöhe: Am ersten Spieltag lieferten sich der SSV Wissen (links Sebastian Stahl) und die DJK Betzdorf (rechts Thomas Greb) einen packenden Fight. Die DJK hatte das bessere Ende für sich. Wie geht es im Rükspiel am Samstag aus? Manfred Böhmer

Wenn das Rückspiel in Wissen das hält, was das Hinspiel in Betzdorf Mitte September mit sich gebracht hat, dann lohnt sich ein Besuch der Konrad-Adenauer-Halle am Samstag allemal. Das AK-Derby der Handball-Bezirksoberliga verspricht Spannung.

Das AK-Derby in der Handball-Bezirksoberliga stand zuletzt kurz einmal auf der Kippe. Der SSV Wissen stellte aufgrund einer angespannten Personalsituation einen Verlegungsantrag, dem die DJK Betzdorf nicht entsprach. Dass es nun doch am Samstag, 19.30 Uhr, in der Wissener Konrad-Adenauer-Halle zur Begegnung kommt, bereitet dem Gastgeber mittlerweile aber weniger Bauchweh.

