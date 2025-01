Handball-Oberliga Frauen Derby TV Engers gegen SF Neustadt erscheint offen Tim Hammer 23.01.2025, 12:00 Uhr

i In dieser Szene des Hinspiels hat sich eine Sportfreunde-Spielerin gegen zwei Engerserinnen auf der linken Außenposition in Wurfposition gebracht. Engers siegte im September 2024 mit 32:27 in Neustadt. Heinz-Werner Lamberz

In der Engerser Sporthalle ist am späten Sonntagnachmittag Derbyzeit. In der Handball-Oberliga erwarten die Frauen des TV Engers um 17.30 Uhr den einzigen Konkurrenten aus dem Kreis Neuwied in dieser Spielklasse, die SF Neustadt, zum Lokalduell.

Die Handballerinnen des TV Engers sind in dieser Saison in eigener Halle noch ungeschlagen. Die Sportfreundinnen aus Neustadt haben hingegen bislang auswärts erst ein Spiel gewonnen (19:18 in Daun am 14. Dezember). Dennoch scheint die Frage nach dem Favoriten in diesem Spiel offen zu sein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen