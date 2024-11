Hunsrück gegen Kastellaun II Derby in Sohren wird zum Kaltenmorgen-Duell 29.11.2024, 15:51 Uhr

i Vor fast genau einem Jahr gewann die HSG Hunsrück (in Schwarz mit Jona Conrath) das Derby in Sohren gegen die HSG Kastellaun/Simmern II um Torwart Leon Kaltenmorgen und Ben Wetstein mit 29:24. Bei der Neuauflage am Samstag (19.30 Uhr) in Sohren sind alle drei Kaltenmorgen-Brüder mit von der Partie. Der jüngste Spross, Luke Kaltenmorgen, hütet das Tor bei Hunsrück, Leon auf der Gegenseite bei Kastellaun II - und Michel spielt im Rückraum bei Kastellaun II. Dennis Irmiter

HSG Hunsrück gegen HSG Kastellaun/Simmern II - das Derby in der Oberliga wird zum Kaltenmorgen-Duell. Alle drei Brüder sind im Einsatz, einer für Hunsrück, zwei für Kastellaun II.

Derby in der Handball-Oberliga: Der Tabellenführer HSG Hunsrück (18:0 Punkte) ist in seiner Heimstätte in Sohren am Samstag (19.30 Uhr) gegen den Tabellendrittletzten HSG Kastellaun/Simmern II (5:13 Punkte) klar favorisiert.In der Liga haben die Irmenach/Gösenrother alles gewonnen, im HVR-Pokal gab es aber beim Verbandsligisten HSC Igel am Donnerstag vor einer Woche eine mehr als überraschende 27:32-Pleite.

