Derby in Kleinich: Duelle mit HSV Sobernheim sind für ben Maouia mittlerweile Alltag

Bad Sobernheim. Bei der in Heimspielen noch verlustpunktfreien HSG Hunsrück stehen die Regionalliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim am Sonntag, 17 Uhr, in Kleinich vor einer großen Herausforderung.