TuS Holzheim kontra TV Idstein Derby gegen Schlusslicht: Chance und Risiko zugleich René Weiss 22.10.2026, 09:36 Uhr

i Der Ex-Holzheimer David Schwarz kehrt am Samstagabend mit seinem Stammverein TV Idstein ins Diezer Sportzentrum zurück. Andreas Hergenhahn/Archiv

Diese Chance darf sich der TuS Holzheim zwar nicht entgehen lassen, aber die Hausaufgabe gegen den punktlosen Tabellenletzten TV Idstein birgt neben reichlich Zündstoff auch gewisse Risiken für die personell weiter dünn besetzten Ardecker.

Endlich zurück in heimischer Halle, endlich zurück in der Erfolgsspur. Nach fünf langen Wochen blickt der TuS Holzheim wieder einmal auf ein Heimspiel in der Handball-Oberliga Hessen Mitte voraus. Nach der 24:30-Niederlage vor über einem Monat gegen die HSG Wettenberg mussten die Ardecker dreimal auswärts ran, hinzu kam ein spielfreies Wochenende.







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