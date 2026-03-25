Heißes Duell in Bad Sobernheim Derby-Devise: Kühler Kopf trotz großer Kulisse Gert Adolphi 25.03.2026, 11:16 Uhr

i Beim ersten Vergeich in Meisenheim setzten sich die Gastgeber von der HSG Nahe-Glan (schwarze Trikots) durch. Am Freitagabend strebt der HSV Sobernheim die Revanche an. Klaus Castor

Der Handball an der Nahe lebt – vor allem in den Derbys. Seit Wochen schon fiebern der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan auf den Freitagabend hin, wenn sich beide zum zweiten Mal in dieser Saison gegenüberstehen.

Die Dümmler-Halle wird voll und die Atmosphäre auf den Tribünen prickelnd sein, wenn am Freitag, 19.30 Uhr, der HSV Sobernheim die HSG Nahe-Glan zum Derby der Handball-Verbandsliga empfängt. Allzu sehr sollten sich die Spieler von der Stimmung aber nicht mitreißen lassen, fordern die Trainer.







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