Der Handball an der Nahe lebt – vor allem in den Derbys. Seit Wochen schon fiebern der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan auf den Freitagabend hin, wenn sich beide zum zweiten Mal in dieser Saison gegenüberstehen.
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Die Dümmler-Halle wird voll und die Atmosphäre auf den Tribünen prickelnd sein, wenn am Freitag, 19.30 Uhr, der HSV Sobernheim die HSG Nahe-Glan zum Derby der Handball-Verbandsliga empfängt. Allzu sehr sollten sich die Spieler von der Stimmung aber nicht mitreißen lassen, fordern die Trainer.