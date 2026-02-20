Der Zweite HC Koblenz will Druck auf Wittlich erhöhen

Im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga möchte der HC Koblenz den Druck möglichst lange aufrechterhalten. Die Reserve von HB Mülheim-Urmitz hofft, gegen Tabellenführer Wittlich zu überraschen. Und der HV Vallendar II in Sohren.

In der Handball-Oberliga geht es in die Schlussphase der Saison – und damit auch für die drei Koblenzer Teams.

Aus eigener Kraft kann das Team von Koblenz-Trainer Julian Vogt bei drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer HSG Wittlich nicht mehr Meister werden.