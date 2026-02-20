Im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga möchte der HC Koblenz den Druck möglichst lange aufrechterhalten. Die Reserve von HB Mülheim-Urmitz hofft, gegen Tabellenführer Wittlich zu überraschen. Und der HV Vallendar II in Sohren.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga geht es in die Schlussphase der Saison – und damit auch für die drei Koblenzer Teams.TV Bitburg - HC Koblenz (Samstag, 17 Uhr) Aus eigener Kraft kann das Team von Koblenz-Trainer Julian Vogt bei drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer HSG Wittlich nicht mehr Meister werden.