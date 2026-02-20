HBMU II gegen Spitzenreiter
Der Zweite HC Koblenz will Druck auf Wittlich erhöhen
Der HC Koblenz um Justus Hoffend (in Schwarz) möchte den Druck auf den Tabellenführer Wittlich möglichst lange aufrecht erhalten
Der HC Koblenz um Justus Hoffend (in Schwarz) möchte den Druck auf den Tabellenführer Wittlich möglichst lange aufrecht erhalten. In Bitburg wartet aber eine recht hohe Hürde auf den Zweiten.
Jörg Niebergall

Im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga möchte der HC Koblenz den Druck möglichst lange aufrechterhalten. Die Reserve von HB Mülheim-Urmitz hofft, gegen Tabellenführer Wittlich zu überraschen. Und der HV Vallendar II in Sohren.

Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga geht es in die Schlussphase der Saison – und damit auch für die drei Koblenzer Teams.TV Bitburg - HC Koblenz (Samstag, 17 Uhr) Aus eigener Kraft kann das Team von Koblenz-Trainer Julian Vogt bei drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer HSG Wittlich nicht mehr Meister werden.

Ressort und Schlagwörter

Sport