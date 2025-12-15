Hürter nach 36:27 beeindruckt Der TV Welling lässt Wittlich II keine Chance Harry Traubenkraut 15.12.2025, 14:50 Uhr

i Annalena Adams (rotes Trikot) war von der Wittlicher Abwehr kaum zu halten und erzielte sieben Tore beim 36:27-Sieg des TV Welling. HetPix Fotodesign. HetPix

Im Hinspiel hatten die Oberliga-Frauen des TV Welling noch ihre Mühe der HSG Wittlich II. Das war im Rückspiel nicht mehr der Fall. Der TVW zeigte eine starke Leistung beim 36:27 und blickt schon in den Januar.

In der Handball-Oberliga der Frauen hatte der TV Welling beim 36:27 (21:14)-Heimsieg gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Wittlich deutlich weniger Mühe mit dem Gegner als erwartet. Nachdem das Hinspiel in Wittlich beim 25:23-Erfolg der Maifelderinnen zum Saisonauftakt noch sehr umkämpft war, machten die Schützlinge von Trainer Lukas Hürter diesmal bereits bis zur Halbzeitpause alles klar.







Artikel teilen

Artikel teilen