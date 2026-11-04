Niederlage gegen St. Ingbert Der TV Birkenfeld und die Duelle mit den Spitzenreitern Sascha Nicolay 04.11.2026, 13:27 Uhr

i Symbolbild dpa

Nicht zu holen gab es im Pokal gegen Oberliga-Spitzenreiter HC St. Ingbert-Hassel für den TV Birkenfeld. In der Verbandsliga starten die Kreisstädter einen neuen Versuch und fühlen dort Tabellenführer TV Merchweiler auf den Zahn.

Mit Spitzenreitern haben es die Handballer des TV Birkenfeld dieser Tage zu tun. Gegen den aus der Oberliga, den HC St. Ingbert-Hassel, hatten die Kreisstädter im Pokal keine Chance. Den aus ihrer Verbandsliga, den TV Merchweiler, wollen die Birkenfelder am Sonntag (18 Uhr) in dessen Halle ärgern.







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