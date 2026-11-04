Niederlage gegen St. Ingbert
Der TV Birkenfeld und die Duelle mit den Spitzenreitern
Symbolbild
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dpa

Nicht zu holen gab es im Pokal gegen Oberliga-Spitzenreiter HC St. Ingbert-Hassel für den TV Birkenfeld. In der Verbandsliga starten die Kreisstädter einen neuen Versuch und fühlen dort Tabellenführer TV Merchweiler auf den Zahn.

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Mit Spitzenreitern haben es die Handballer des TV Birkenfeld dieser Tage zu tun. Gegen den aus der Oberliga, den HC St. Ingbert-Hassel, hatten die Kreisstädter im Pokal keine Chance. Den aus ihrer Verbandsliga, den TV Merchweiler, wollen die Birkenfelder am Sonntag (18 Uhr) in dessen Halle ärgern.
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