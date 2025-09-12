Am zweiten Spieltag legt auch der Meister HSG Hunsrück in der Handball-Oberliga los: Die Partie am ersten Spieltag wurde auf Wunsch des HC Koblenz verlegt. Am 28. November wird die Begegnung in Kleinich nachgeholt.

MJC Trier – HSG Hunsrück (Sa., 19.30 Uhr). In den vergangenen beiden Jahren sicherten sich die Irmenach/Gösenrother souverän die Rheinlandmeisterschaft, in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest sah man aber zum wiederholten Mal kein Land. Zu stark für die Oberliga, zu schwach für die Regionalliga? Kommt es wieder so? Vermutlich wird Hunsrück jetzt auf mehr Widerstand im Verbandsoberhaus stoßen. Die HSG Wittlich um den wieder in die Eifel zurückgekehrten Dillendorfer Trainer Igor Domaschenko (am Donnerstag im ersten Spiel 42:38-Sieger gegen Welling mit 18 Toren von Kai Lißmann) und der HC Koblenz könnten diesmal richtige Widersacher werden. In der abgelaufenen Runde wurde Wittlich mit sechs Punkten Rückstand auf die HSG Zweiter und Koblenz mit zehn Zählern weniger als Hunsrück Dritter. „Jede Saison muss neu gespielt werden, wir zählen wieder zu den Favoriten, Wittlich und Koblenz schätze ich diesmal noch stärker ein“, sagt HSG-Coach Florin Nicolae, der schon vor dem Auftakt beim Aufsteiger MJC Trier (auch noch ohne Auftritt, Partie gegen Bitburg wurde auf den 29. November verlegt) von einer „unangenehmen“ Aufgabe spricht: „Trier hat Euphorie nach dem Aufstieg, außerdem spielen sie ohne Harz. Und leider haben wir momentan unsere Schwierigkeiten.“

Nicolae muss in Trier gleich auf sechs Mann verzichten: Nach seiner Knieoperation muss Kreisläufer Luca Schneider wohl die ganze Saison pausieren. Flügelflitzer Matteo Pusceddu (Knie) droht länger auszufallen, auch bei Collin Reuter (Knie) und beim Langzeitverletzten Jona Fink (Schulter) sieht es nicht gut aus. In Trier fehlen zudem Luca Bach (Lehrgang) und Jens Schneider (Urlaub). Torwart Martin Scherschlicht hat seine Karriere verletzungsbedingt beendet, als neuer Keeper wurde Alex Schenk aus Wittlich verpflichtet. Schenk ist der einzige externe Neuzugang. Torwart Mauro Neu ist wieder dabei, auch Rückraum-Routinier Manuel Schell kehrt aus der Reserve ins Oberliga-Team zurück. „Unsere Vorbereitung war auch nicht optimal, wir hatten die letzten drei Wochen kein Testspiel mehr. Das ist alles schwierig“, hat Nicolae einige Sorgen vor dem Auftakt bei den männlichen Trierer Miezen.

HSG Kastellaun/Simmern II – TV Bitburg (So., 17 Uhr, in Kastellaun). Beim 24:32 in Daun sah Kastellaun II kein Land. Trainer Max Wetstein ärgerte sich über den Auftritt: „Da war keine Körpersprache bei uns. In der Abwehr hatten wir keinen Zugriff. Es muss vieles besser werden bei uns. Bitburg ist ein ähnlich routinierter Gegner wie Daun.“ Kastellaun II kann personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Wetstein erwartet eine „Reaktion“ auf den schwachen Auftritt in Daun und zwei Punkte gegen den Vorsaisons-Fünften Bitburg.