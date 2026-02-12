Eine Baustelle hat sich beim HSV Sobernheim aufgetan, nachdem Marius Walter seinen Ausstieg am Saisonende angekündigt hat. Wer wird das Frauenteam künftig trainieren?
Auf Kontinuität setzt der HSV Sobernheim im Männerbereich. Tino Stumps, der die erste Mannschaft seit Sommer 2023 trainiert, hat für eine weitere Spielzeit zugesagt. Die Saison 2026/27 wird seine vierte beim HSV sein. An seiner Seite wird auch weiterhin Co-Trainer Jan-Philipp Lang stehen, der ebenfalls verlängert hat.