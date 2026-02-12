Marius Walter hört auf Der HSV ist wieder auf Trainersuche für das Frauenteam Tina Paare 12.02.2026, 13:09 Uhr

i Wird Fabian Medler (schwarzes Shirt) auch in der nächsten Saison die Spielerinnen des HSV Sobernheim coachen? Sein Trainerkollege Marius Walter hat seinen Ausstieg zum Saisonende angekündigt. Klaus Castor

Eine Baustelle hat sich beim HSV Sobernheim aufgetan, nachdem Marius Walter seinen Ausstieg am Saisonende angekündigt hat. Wer wird das Frauenteam künftig trainieren?

Auf Kontinuität setzt der HSV Sobernheim im Männerbereich. Tino Stumps, der die erste Mannschaft seit Sommer 2023 trainiert, hat für eine weitere Spielzeit zugesagt. Die Saison 2026/27 wird seine vierte beim HSV sein. An seiner Seite wird auch weiterhin Co-Trainer Jan-Philipp Lang stehen, der ebenfalls verlängert hat.







