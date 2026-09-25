In Simmern gegen Dansenberg Der HSG Kastellaun winkt die Tabellenführung Michael Bongard 25.09.2026, 12:03 Uhr

i Der junge Hugo Ott (am Ball) glänzt in dieser Saison als zuverlässiger Torschütze für die HSG Kastellaun/Simmern, nach drei Spielen hat er schon zwölfmal getroffen. Bester HSG-Werfer ist Julian Mangold mit 25 Treffern. Am Samstag (20 Uhr) kann Kastellaun in Simmern mit einem Heimsieg gegen Dansenberg die Tabellenführung übernehmen. B&P Schmitt

Mit einem Heimsieg gegen Dansenberg kann Kastellaun/Simmern die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernehmen. Muss sich die HSG „Gedanken“ über die 3. Liga machen?

Vierte Begegnung für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest, drittes Heimspiel in Simmern: Die Mannschaft von Mirza Cehajic begrüßt am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle der Realschule plus den TuS Kaiserslautern-Dansenberg. Kastellaun/Simmern winkt bei einem Sieg die Tabellenführung.







Artikel teilen

Artikel teilen