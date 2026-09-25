Mit einem Heimsieg gegen Dansenberg kann Kastellaun/Simmern die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernehmen. Muss sich die HSG „Gedanken“ über die 3. Liga machen?
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Vierte Begegnung für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest, drittes Heimspiel in Simmern: Die Mannschaft von Mirza Cehajic begrüßt am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle der Realschule plus den TuS Kaiserslautern-Dansenberg. Kastellaun/Simmern winkt bei einem Sieg die Tabellenführung.