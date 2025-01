Rückspiel beim Spitzenreiter Der einzige Budenheimer Bezwinger heißt HSG Hunsrück 24.01.2025, 15:32 Uhr

i Symbolbild dpa

Tabellenführer Budenheim begrüßt am Samstag den Siebten HSG Hunsrück in der Frauen-Regionalliga. Die Vorzeichen sind klar – oder doch nicht? Das Hinspiel gewannen die Hunsrückerinnen.

Die Sportfreunde Budenheim führen die Tabelle in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen mit 22:4 Punkten nach dem jüngsten 25:23-Auswärtssieg in Haßloch (als Zweiter zwei Punkte nun hintendran) wieder an. Die Budenheimerinnen haben neben den zwei Heim-Remis gegen Bodenheim (9.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen