In der Vorbereitung auf die am 12. September beginnende Saison in der B-Mädchen-Bundesliga trifft Aufsteiger HSG Kastellaun am Freitag in Simmern in einem Testspiel auf den amtierenden Deutschen Meister.
Lesezeit 1 Minute
Tolles Testspiel in Simmern: Die B-Mädchenhandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern, die zum ersten Mal in der Bundesliga mitmischen, treffen am Freitag um 17 Uhr auf den amtierenden Deutschen Meister HSV Solingen-Gräfrath. „Wir sind sehr froh, dass der Deutsche Meister nach Simmern kommt.