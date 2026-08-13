Testspiel B-Mädels-Bundesliga Der Deutsche Meister kommt nach Simmern Michael Bongard 13.08.2026, 14:54 Uhr

i Die B-Mädels der HSG Kastellaun/Simmern (in Schwarz, am Ball Maya Bohn), Aufsteiger in die Bundesliga, treffen am Freitag (17 Uhr) in Simmern in einem Testspiel auf den Deutschen Meister HSV Solingen-Gräfrath. B&P Schmitt

In der Vorbereitung auf die am 12. September beginnende Saison in der B-Mädchen-Bundesliga trifft Aufsteiger HSG Kastellaun am Freitag in Simmern in einem Testspiel auf den amtierenden Deutschen Meister.

Tolles Testspiel in Simmern: Die B-Mädchenhandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern, die zum ersten Mal in der Bundesliga mitmischen, treffen am Freitag um 17 Uhr auf den amtierenden Deutschen Meister HSV Solingen-Gräfrath. „Wir sind sehr froh, dass der Deutsche Meister nach Simmern kommt.







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