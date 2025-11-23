Handball-Oberliga: Dem Gegner den Ball zu oft in die Hände gespielt 23.11.2025, 11:34 Uhr

i Youngster Colin Feldenz kam mit dem geharzten Ball bei der klaren Bad Emser Niederlage in Kleinich noch am besten zurecht. Andreas Hergenhahn

Keine Chance auf ein besseres Resultat als in Vorjahren hatten die Oberligahandballer des TV Bad Ems beim Gastspiel in Kleinich: Der amtierende Rheinlandmeister HSG Hunsrück erwies sich beim 18:28 (9:13) erneut als zu hohe Hürde für die Kurstädter.

Auf gänzlich verlorenem Posten standen die Oberligahandballer des TV Bad Ems am Samstagabend in der Kleinicher Hirtenfeldhalle. Das Team von Andreas Klute und Martina Noll musste mal wieder bei der HSG Hunsrück die Punkte lassen, wobei die Niederlage am Ende mit 18:28 (9:13) viel deutlicher ausfiel, als es lange den Anschein hatte.







