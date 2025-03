Die Handball-Regionalliga der Frauen biegt auf die Saison-Zielgeraden ein, so spannend war das Meisterrennen noch nie. Die HSG Hunsrück kann am Sonntag als Gegner des Zweiten Mainz-Bretzenheim II ein Zünglein an der Waage im Kampf um den Titel sein.

Kleinich. Die HSG Hunsrück greift doch noch in das Titelrennen der Handball-Regionalliga der Frauen ein, denn am Sonntag um 18 Uhr ist der Tabellenzweite TSG Mainz-Bretzenheim II in Kleinich zu Gast.

So spannend war der Kampf um die Meisterschaft noch nie in der 4. Liga: Gleich vier Vereine dürfen sich vor den letzten drei Spieltagen noch Hoffnungen auf den Titel machen. Budenheim (28:6 Punkte) führt das Tableau vor Mainz-Bretzenheim II (27:7), Haßloch (26:8) und Marpingen (25:9) an. Die HSG Hunsrück ist mit 16:18 Punkten nur Sechster, hat aber fast alle Teams vor sich (bis auf den Dritten Haßloch) daheim besiegt (Budenheim, Marpingen und den Fünften Wittlich).

Gäste kommen mit Marla Wolf-Mühlbauer und Aline Mühlbauer

Fehlt nur noch Mainz-Bretzenheim II, bei denen die Ex-Kastellaunerinnen Marla Wolf-Mühlbauer und Aline Mühlbauer im Kader stehen. Nach der Derby-Niederlage beim Zehnten und Vorletzten Sobernheim vor einer Woche ist jedoch Ernüchterung bei HSG-Coach Maouia ben Maouia eingekehrt: „Die frühe Rote Karte gegen Emma Lesch war entscheidend bei unserem dünnen Kader. Aber trotzdem hatte unser Auftritt in Sobernheim wenig mit Handball zu tun. Gegen Bretzenheim II müssen wir wieder unsere spielerische Linie finden, ansonsten haben wir gar keine Chance.“

Mit einem Sieg in Kleinich könnte sich Mainz-Bretzenheim II für das entscheidende Duell um die Meisterschaft am vorletzten Spieltag in Budenheim perfekt einstimmen. „Mein Meistertipp ist Budenheim, aber Bretzenheim II spielt vielleicht von allen die stabilste Runde“, sagt ben Maouia. Weil Bretzenheims Erste aus der 2. Bundesliga wieder absteigen wird, hat die TSG-Reserve kein Aufstiegsrecht. Ob es überhaupt einen Aufsteiger gibt? Das beantwortet die Aufstiegsrunde zur 3. Liga. Da es bei den Frauen nur drei 3. Ligen gibt, können nicht alle Regionalliga-Meister aufsteigen. Nach der Spielpause am kommenden Wochenende (22./23. März) stehen für die Hunsrückerinnen nur noch zwei Partien (30. März in Bodenheim und 5. April gegen Saarbrücken) in dieser Saison an.