In Welling gibt es am Samstag schon früh das Kräftemessen der beiden Titelfavoriten in der Oberliga der Frauen.

Bereits am zweiten Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen steht das Spitzenspiel zwischen den beiden einzigen Titelkandidaten Welling und Kastellaun/Simmern an.

MJC Trier – HSG Hunsrück II (Sa., 17.15 Uhr). Beide sind mit einem Sieg in die Runde gestartet. Trier gewann das Derby in Mertesdorf knapp mit 26:25, die Irmenach/Gösenrother Reserve setzte sich in Kleinich klar mit 29:20 gegen Neustadt durch – und das ohne Rückkehrerin Svenja Friesen (früher Molz). In Trier dürfte die Spielberechtigung für Friesen nun vorliegen.

TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern (Sa., 19.30 Uhr). Punktgleich wurden beide Teams in der Vorsaison Zweiter, weil auch der direkte Vergleich unentschieden endete, gab es eine geteilte Vizemeisterschaft. Meister HC Koblenz ist hoch in die Regionalliga, Welling und Kastellaun werden den Titel unter sich ausmachen. Da sind sich alle einig. Am ersten Spieltag überzeugte Kastellaun (33:17 gegen Schweich) mehr als Welling („nur“ 25:23 bei Wittlich II).