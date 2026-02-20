Top-Team bei den HSV-Frauen
Das Ergebnis ist Nebensache
Freie Würfe müssen Annika Nyquist und der HSV Sobernheim gegen die HSG Marpingen unbedingt nutzen.
Klaus Castor

Gegen die HSG Marpingen/Alsweiler zählt für den HSV Sobernheim nur eins: sich selbst zu finden. Oder können die Außenseiterinnen einen Favoriten diesmal sogar ins Wanken bringen?

Zweiter Teil des Titelkandidaten-Doppelpacks für die Handballerinnen des HSV Sobernheim: Nachdem das Regionalliga-Schlusslicht vor 14 Tagen die TSG Haßloch zu Gast hatte, erwartet sie am Sonntag, 16 Uhr, die HSG Marpingen/Alsweiler. Beide Gegner eint, dass sie außer beim 22:22 im direkten Duell noch keine Punkte abgegeben haben.

