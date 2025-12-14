Das beste Saisonspiel der HSG Kastellaun/Simmern

Mit dem fünften Sieg in Serie hat sich die HSG Kastellaun/Simmern auf Rang fünf in der Regionalliga verbessert. Tabellennachbar Südpalz Tiger wurde mit 39:24 aus der IGS-Halle geschossen.
So kann man sich in die fünfwöchige Winterpause in der Handball-Regionalliga Südwest verabschieden: Die HSG Kastellaun/Simmern deklassierte den Tabellennachbarn Südpfalz Tiger aus Ottersheim mit 39:24 (18:15), feierte den fünften Sieg nach Gang und verbesserte sich mit 16:10 Punkten auf den fünften Tabellenplatz.