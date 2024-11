HBMU gegen Vallendar Das besondere Kribbeln vor dem Derby Lutz Klattenberg 22.11.2024, 08:28 Uhr

i HBMU-Coach Hilmar Bjarnason Wolfgang Heil

Am Freitagabend ist es so weit: HB Mülheim-Urmitz empfängt den HV Vallendar zum mit Spannung erwarteten Derby in der Handball-Regionalliga.

Es ist das Spiel, das Halbjahr für Halbjahr die Handball-Fans der Region in seinen Bann zieht. Am Freitagabend (19.30 Uhr) erwartet HB Mülheim-Urmitz den HV Vallendar zum traditionsreichen Derby in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar. Wohl nur ganz selten zuvor war dabei die Rollenverteilung so deutlich.

