Starke Aufholjagd in Bendorf Daniel Sörger hält die HSG Westerwald im Spiel Marco Rosbach 19.01.2026, 10:19 Uhr

i Daniel Sörger hatte mit elf Treffern großen Anteil am überraschenden Punktgewinn der HSG Westerwald in Bendorf. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

In einem spannenden Verbandsliga-Duell erkämpften sich die Handballer der HSG Westerwald unerwartet ein 36:36 bei der TS Bendorf. Dabei glänzte Daniel Sörger mit elf Toren. Kurz vor dem Ende schien sogar ein Auswärtssieg möglich zu sein.

Fünf Wochen hatten die Handballer der HSG Westerwald Zeit, um nach dem 40:34 gegen den TuS Saarburg Kraft zu tanken für die verbleibenden Aufgaben in der Verbandsliga. Am ersten Spieltag ging es für die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Friedrich zum Tabellendritten TS Bendorf, dem die HSG trotz personeller Probleme ein 36:36 (17:19) abtrotzte.







