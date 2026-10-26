TV Birkenfeld einem Punkt nah Coach Rozycki nimmt die Schuld für Fabians Rot auf sich Sascha Nicolay 26.10.2026, 12:59 Uhr

i Sebastian Stein (rechts) vom TV Birkenfeld beim Tempogegenstoß. Gästeakteur Alexander Bernardy kommt nicht hinterher, während Luca Geibel (hinten)n die Szene beobachtet. Am Ende verlor der TVB gegen HF Untere Saar 2 knapp. Stefan Ding

Dem ersten Punktgewinn ziemlich nah kam der TV Birkenfeld gegen die HF Untere Saar 2. Letztlich setzte sich der Favorit aber doch noch durch. Der Birkenfelder Tim Fabian sah die Rote Karte, aber die Schuld dafür nahm der TVB-Coach auf sich.

Auch im siebten Spiel der Handball-Verbandsliga-Saison im Saarland kassierte der TV Birkenfeld eine Niederlage. Gegen den Tabellendritten HF Untere Saar 2 setzte es trotz guter Vorstellung in der heimischen Sporthalle „am Berg“ ein 27:30. Zur Pause hatten die Birkenfelder noch mit 16:13 geführt.







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