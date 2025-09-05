Die HSG Hunsrück II will am Ende nicht wieder Tabellenzehnter in der zwölfköpfigen Oberliga der Frauen werden. Es soll zurück in die obere Tabellenhälfte für die Irmenach/Gösenrother Resaerve gehen.

Mit einem durchaus machbaren Heimspiel in Kleinich startet die HSG Hunsrück II am Samstag (17.30 Uhr) gegen die Sportfreunde Neustadt in die Saison in der Handball-Oberliga der Frauen. Neustadt wurde in der Vorsaison Neunter, dahinter folgte als Zehnter die Reserve der Irmenach/Gösenrotherinnen. Hunsrück-Trainer Florian Hübner hält einen großen „Tabellensprung“ für möglich: „Wenn die Mannschaft die Vorgaben umsetzt, ist Platz fünf oder sechs absolut realistisch in dieser Saison.“

Die Oberliga der Frauen hat sich kaum verändert. Meister HC Koblenz ist hoch in die Regionalliga, aus der Bezirksoberliga ist der TuS Weibern aufgestiegen. Sonst gab es keine Veränderungen, auch musste kein Team absteigen. „Die Oberliga wird sehr ausgeglichen sein mit den Favoriten Welling und Kastellaun, dahinter ist vieles möglich“, sagt Hübner, der seinem Team folgende Sachen auf die Fahnen schreibt: „Am Torverhältnis müssen wir arbeiten und weniger Gegentore kassieren.“ 28 pro Partie waren es im Schnitt in der Vorsaison, zu viel für Hübner: „Wir müssen viel aggressiver werden in der Abwehr.“

Svenja Friesen ist zurück als Torjägerin und Anführerin

In der Offensive müsste es durch Rückkehrerin Svenja Friesen (früher Mohr) und Neuzugang Victoria Keller (aus Bingen) einen Schub geben. Beide sind Linkshänderinnen, vor allem Friesen dürfte für mehr Torgefahr sorgen und die Mannschaft anführen. „Im Angriff werden wir besser sein“, glaubt Hübner, dessen Team kein Testspiel absolvieren konnte. Gegen Neustadt wird es also ein „Kaltstart“, für Hübner kein großes Problem: „Von der Fitness her sind wir bei 105 Prozent. Gegen Neustadt und am nächsten Spieltag in Trier wollen wir direkt gut punkten, um einen Fehlstart wie im vergangenen Jahr zu vermeiden.“