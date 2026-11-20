Die HSG Hunsrück kann mit einem Heimsieg gegen Untere Saar mit dem Gast aus Merzig und Brotdorf die Tabellenplätze tauschen, allerdings liegen nach einer Krankheitswelle einige Irmenach/Gösenrotherinnen flach.
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Nachholspiel in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen: Die HSG Hunsrück (5. Platz/8:8 Punkte) trifft am Samstag um 18 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle auf die HF Untere Saar (4. Platz/8:6 Punkte) und kann die neue SG aus Merzig und Brotdorf in der Tabelle per Sieg überholen.