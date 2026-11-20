HSG Hunsrück hat Ausfälle Coach ben Maouia muss gegen Untere Saar improvisieren Michael Bongard 20.11.2026, 13:54 Uhr

i Auf Ann-Kathrin Molz (am Ball) muss die HSG Hunsrück im Heimspiel gegen Untere Saar am Samstag (18 Uhr) in Kleinich verzichten, Molz ist wie drei weitere Akteurinnen erkrankt. B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück kann mit einem Heimsieg gegen Untere Saar mit dem Gast aus Merzig und Brotdorf die Tabellenplätze tauschen, allerdings liegen nach einer Krankheitswelle einige Irmenach/Gösenrotherinnen flach.

Nachholspiel in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen: Die HSG Hunsrück (5. Platz/8:8 Punkte) trifft am Samstag um 18 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle auf die HF Untere Saar (4. Platz/8:6 Punkte) und kann die neue SG aus Merzig und Brotdorf in der Tabelle per Sieg überholen.







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