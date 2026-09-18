Christmann und das Meckern auf hohem Niveau

Am Samstag um 20 Uhr steigen in Meisenheim und Bad Sobernheim die ersten Heimspiele der Handball-Top-Teams im Kreis. Die HSG Nahe-Glan und der HSV Sobernheim wollen jeweils die Punkte behalten.

Ganz genau einschätzen kann Jeremias Christmann die HSG Landau/Land nicht, die am Samstag, 20 Uhr, in Meisenheim bei der

zur Begegnung in der

zu Gast ist. Er hat zusammen mit seinem Trainerkollegen Mark Bertram zwar Videos vom Gegner studiert, doch die waren nicht aktuell, sie stammten aus der vorigen Saison.