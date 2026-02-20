Verbandsligisten auswärts Christmann möchte ein „Wutzenrennen“ vermeiden Gert Adolphi 20.02.2026, 11:13 Uhr

i Die Hände zum Himmel: Die Spieler der HSG Nahe-Glan wollen gegen Top-Team TSG Ober-Hilbersheim wenig zulassen. Klaus Castor

Zwei schwere Auswärtsspiele stehen an: Die HSG Nahe-Glan und der HSV Sobernheim wollen ihre Hinspielerfolge bestätigen. Sowohl HSG-Coach Jeremias Christmann als auch HSV-Trainer Tino Stumps setzen dabei auf eine starke Defensive.

Vor schweren Auswärtsspielen stehen die Handball-Verbandsligisten aus dem Kreis Bad Kreuznach. Die HSG Nahe-Glan tritt am Samstag, 19 Uhr, bei der zweitplatzierten TSG Ober-Hilbersheim an, der HSV Sobernheim läuft am Sonntag, 17 Uhr, als Zehnter bei der zwei Ränge vor ihm stehenden HSG Worms auf.







