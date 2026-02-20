Zwei schwere Auswärtsspiele stehen an: Die HSG Nahe-Glan und der HSV Sobernheim wollen ihre Hinspielerfolge bestätigen. Sowohl HSG-Coach Jeremias Christmann als auch HSV-Trainer Tino Stumps setzen dabei auf eine starke Defensive.
Vor schweren Auswärtsspielen stehen die Handball-Verbandsligisten aus dem Kreis Bad Kreuznach. Die HSG Nahe-Glan tritt am Samstag, 19 Uhr, bei der zweitplatzierten TSG Ober-Hilbersheim an, der HSV Sobernheim läuft am Sonntag, 17 Uhr, als Zehnter bei der zwei Ränge vor ihm stehenden HSG Worms auf.