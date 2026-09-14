Holzheim II verliert 27:33 
Christian Weiner geht bei seinem Debüt leer aus
Elias Ohl (am Ball) traf zwar zum Saison-Auftakt achtmal ins Schwarze, dennoch ging Ohl mit der Holzheimer Reserve in Wiesbaden
Elias Ohl (am Ball) traf zwar zum Saison-Auftakt achtmal ins Schwarze, dennoch ging Ohl mit der Holzheimer Reserve in Wiesbaden leer aus.
Andreas Hergenhahn

Mit einer 27:33 (13:16)-Niederlage bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II hat die neue Bezirksoberliga-Saison für die Handballer des TuS Holzheim II begonnen. Die Runde dürfte mit knapp besetztem Kader besonders herausfordernd werden.

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Die zweite Welle des TuS Holzheim ist mit einer Niederlage in die Handball-Bezirksoberliga gestartet. Im Duell der Reserven musste sich die Sieben von Rückkehrer Christian Weiner in der Hans-Jürgen Portmann Halle bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II mit 27:33 (13:16) beugen und mit leeren Händen an die Burg Ardeck zurückfahren.
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