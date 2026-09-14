Holzheim II verliert 27:33 Christian Weiner geht bei seinem Debüt leer aus Stefan Nink 14.09.2026, 10:59 Uhr

i Elias Ohl (am Ball) traf zwar zum Saison-Auftakt achtmal ins Schwarze, dennoch ging Ohl mit der Holzheimer Reserve in Wiesbaden leer aus. Andreas Hergenhahn

Mit einer 27:33 (13:16)-Niederlage bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II hat die neue Bezirksoberliga-Saison für die Handballer des TuS Holzheim II begonnen. Die Runde dürfte mit knapp besetztem Kader besonders herausfordernd werden.

Die zweite Welle des TuS Holzheim ist mit einer Niederlage in die Handball-Bezirksoberliga gestartet. Im Duell der Reserven musste sich die Sieben von Rückkehrer Christian Weiner in der Hans-Jürgen Portmann Halle bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II mit 27:33 (13:16) beugen und mit leeren Händen an die Burg Ardeck zurückfahren.







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