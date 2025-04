An Jean-Luca Silbereisen bissen sich die Handballer der HSG Nahe-Glan immer wieder die Zähne aus. Auch den Abschluss von Younes ben Maouia in der Schlussminute pariert der Torhüter der HSG Rhein-Nahe Bingen II. Doch die Gastgeber bekommen eine zweite Chance, lassen den Ball schön durch die Reihen laufen, bis Niklas Fries Platz hat und das Spielgerät passgenau in die Maschen zimmert. Damit besiegelte der Kreisläufer den 32:26 (19:13)-Sieg im letzten Heimspiel der Nahe-Glan-Männer in der Kirner Kyrau-Halle.

Obwohl die Binger wieder einmal mit wenig Personal auskommen mussten und nur einen Auswechselspieler zur Verfügung hatten, gaben sie keinen Ball verloren, kämpften, hatten auch gegen Ende noch genug Körner, um Gegenstöße zu laufen. Dass das Schlusslicht ihnen immer wieder auf die Pelle rückte, hatten sich die Gastgeber ein Stück weit auch selbst zuzuschreiben, denn wie schon in der Vorwoche ließen sie etliche Möglichkeiten ungenutzt. Ein Punkt, den auch Mark Bertram monierte. „Natürlich war der Torwart gut, aber die ganz freien Dinger, die müssen wir einfach machen“, stellte der Nahe-Glan-Trainer klar und ergänzte: „Wir haben wieder Chancenwucher betrieben, aber schon deutlich weniger als in der vergangenen Woche.“

Ball fliegt ins leere Tor

Seine Mannschaft hatte gut losgelegt und nach 20 Minuten bereits einen Acht-Tore-Vorsprung herausgeholt, ehe die Binger mit einem 5:2-Lauf auf fünf Tore verkürzten. Auch unmittelbar vor der Pause schlugen sie noch einmal zu. Zunächst gelang dem Bad Kreuznacher Niklas Waidner das 12:19, und dann schnappten sich die Gäste noch einmal den Ball und beförderten die Kugel über das gesamte Spielfeld ins verwaiste Tor des Gegners. Schlussmann Janosch Gonzalez y Lingweiler versuchte noch zurückzulaufen, kam aber zu spät.

Schlusslicht schlägt binnen 29 Sekunden zwei Mal zu

Für die Gastgeber war der Doppelschlag innerhalb von 29 Sekunden ärgerlich, aber schnell abgehakt. Drei Minuten nach Wiederbeginn hatten sie ihren Vorsprung wieder auf acht Treffer ausgebaut. Als sie dann aber sieben Minuten lang nicht ins Tor trafen, waren die Binger wieder zur Stelle und auf fünf Toren dran. Dreieinhalb Minuten vor Schluss hatten sie ihren Rückstand sogar auf vier Buden verkürzt. Bertram und sein Trainerkollege Jeremias Christmann reagierten, nahmen eine Auszeit und schickten wieder die Startformation aufs Feld, die den Sieg nach Hause brachte.

„In der zweiten Hälfte war ein Bruch im Spiel, zum Teil auch, weil wir viel gewechselt haben und allen Einsatzzeiten geben wollten“, erklärte Bertram. Gut gefallen hatten ihm die Phasen, in denen sein Kollektiv konsequent aufs Tempo drückte, in denen es nach Ballgewinnen schnell umschaltete. „Dadurch, dass die Binger sehr dezimiert waren, haben wir sie da ein Stück weit überlaufen“, analysierte der Nahe-Glan-Trainer. Und trotzdem wurde das Duell nicht zum Selbstläufer.

HSG Nahe-Glan: J. Gonzalez y Lingweiler/Kurz – ben Maouia (10/1), N. Gonzalez y Lingweiler (7), Bleisinger (5), Krauß (3), Fuchs (3), Schäfer (2), Fries (2), Oldenburg, Blätz, Kolovrat, Marquis.