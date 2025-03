Freud und Leid lagen in der Oberliga der Frauen in Mertesdorf dicht beisammen, denn in allerletzter Sekunde fiel der Siegtreffer für den Gast aus Kastellaun/Simmern.

Der Blick auf den vorletzten Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen:

HSG Mertesdorf – HSG Kastellaun/Simmern 19:20 (10:12). 14 Sekunden vor Schluss kam der Fünfte Mertesdorf gegen den Dritten Kastellaun zum 19:19-Ausgleich. Gäste-Trainer Sasa Puljizovic nahm die Auszeit, brachte die siebte Feldspielerin und überließ seiner Torjägerin Johanna Mallmann, wie der letzte Angriff der Gäste ablaufen sollte. Mallmann sollte entscheiden, ob sie selbst wirft oder die freie Mitspielerin in Szene setzt. Sie entschied sich für die zweite Option, passte den Ball zu Celine Gaines – und die warf in letzter Sekunde zum 19:20-Siegtreffer für Kastellaun ein.

Lange hatte Kastellaun mit drei Toren geführt, aber Mertesdorf kam im zweiten Durchgang zurück. Matchwinnerinnen bei den Gästen waren die beiden Torhüterinnen Geo Martin-Stoleru und Melissa Baumgarten. Martin-Stoleru hielt im ersten Durchgang stark und unter anderem vier Siebenmeter, Baumgarten kam nach 40 Minuten ins Spiel, hielt auch zwei Siebenmeter, und wurde von Puljizovic besonders gelobt. Kastellaun ist nun punktgleich mit dem Zweiten Welling. Am Samstag (19.30 Uhr) steht für die HSG in Simmern das Saisonfinale gegen den Vorletzten Bad Ems an.

Kastellaun: Martin-Stoleru, Baumgarten – Gerlach (1), Steffens, L. Wetstein, Mähringer-Kunz (3), Görgen, Maren Kölzer, Müller (4), Stemann (1), Gaines (4), Cehajic, Mayer, J. Mallmann (7/2).

HSC Schweich – HSG Hunsrück II 37:21 (17:10). Nach 20 Minuten sah es nicht nach einem Debakel für die Gäste aus. Zu dem Zeitpunkt stand es 10:10. Aber dann lief nichts mehr bei den Irmenach/Gösenrotherinnen. Mit sieben Toren in Folge zog Schweich auf 17:10 zur Pause davon. Im zweiten Durchgang wurde es noch schlimmer für die Gäste im Duell des Achten gegen den Neunten. Am Ende stand die höchste Saisonpleite für Hunsrück II. Am Samstag (15.30 Uhr) steht für das Team von Florian Hübner, der auch nächste Saison Trainer bleibt, in Kleinich das Saisonfinale gegen Schlusslicht Daun an.

HSG Hunsrück II

HSG Hunsrück II: Faller, Schell – M. Bach (1), Johann, Schmidt (1), Bolz, Neu (2), Fink (1), Schirokich, L. Bach (5), Hahn (4/1), Kalle (1), Bottlender (6/5).