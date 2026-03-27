HSG Kastellaun/Simmern Cehajic will in Dansenberg Platz vier verteidigen Michael Bongard 27.03.2026, 13:18 Uhr

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In der Frauen-Regionalliga steht an diesem Wochenende schon der letzte Spieltag an, in der Männer-Regionalliga läuft die Runde noch bis zum 2. Mai. Auch für die HSG Kastellaun/Simmern stehen noch fünf Partien an – plus der HVR-Pokal.

In der Handball-Regionalliga Südwest ist vor dem 22. Spieltag (von 26) eigentlich alles entschieden: Der HV Vallendar sollte Meister werden und in die 3. Liga aufsteigen. Aus der kommen Haßloch und Homburg runter, deswegen gibt es drei Absteiger – und von den drei letzten Plätzen kommen St.







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