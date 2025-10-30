Kastellaun muss nach Illtal Cehajic hadert mit der Chancenverwertung 30.10.2025, 16:00 Uhr

i Das Abwehrverhalten wie hier bei Julian Mangold (links) stimmt bei den Spielern der HSG Kastellaun/Simmern, im Angriff hapert es aber zuletzt bei den Hunsrückern und da auch beim sonst so zuverlässigen Torschützen Mangold. Am Sonntag (18 Uhr) gastiert die HSG in Eppelborn bei den Handballfreunden HF Illtal. Wolfgang Heil

Am Sonntagabend zum „Nachbarschaftsduell“ ins Saarland: Die HSG Kastellaun/Simmern (9.) gastiert dann in Eppelborn beim Achten Illtal.

Nächstes Auswärtsspiel für die HSG Kastellaun/Simmern: In der Handball-Regionalliga Südwest gastiert der Tabellenneunte (6:8 Punkte) am Sonntag um 18 Uhr in Eppelborn beim Achten HF Illtal (7:9 Punkte).Nach der unnötigen 21:24-Niederlage am Samstag beim Tabellenführer Zweibrücken hat Trainer Mirza Cehajic ein großes Problem bei seinen Kastellaun/Simmernern ausgemacht – und zwar die Wurfausbeute.







