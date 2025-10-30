Am Sonntagabend zum „Nachbarschaftsduell“ ins Saarland: Die HSG Kastellaun/Simmern (9.) gastiert dann in Eppelborn beim Achten Illtal.
Nächstes Auswärtsspiel für die HSG Kastellaun/Simmern: In der Handball-Regionalliga Südwest gastiert der Tabellenneunte (6:8 Punkte) am Sonntag um 18 Uhr in Eppelborn beim Achten HF Illtal (7:9 Punkte).Nach der unnötigen 21:24-Niederlage am Samstag beim Tabellenführer Zweibrücken hat Trainer Mirza Cehajic ein großes Problem bei seinen Kastellaun/Simmernern ausgemacht – und zwar die Wurfausbeute.