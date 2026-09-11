Die HSG Kastellaun/Simmern muss in ihrem ersten Auswärtsspiel in dieser Regionalliga-Runde bei einem Aufsteiger antreten. Der TV Nieder-Olm ist mit einer jungen und schnellen Mannschaft wieder zurück in der 4. Liga.
Lesezeit 1 Minute
Der TV Nieder-Olm ist nach einem Jahr Abstinenz zurück in der Handball-Regionalliga Südwest: Ihr erstes Heimspiel nach dem Aufstieg bestreiten die Rheinhessen am Samstag (20 Uhr) gegen die HSG Kastellaun/Simmern. „Das wird ein heißer Tanz bei einem guten Aufsteiger, der im ersten Heimspiel in seiner sicherlich gut gefüllten Halle einen Sieg einfahren will“, hat Kastellauns Coach Mirza Cehajic Respekt vor der Aufgabe.