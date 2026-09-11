Kastellaun in Nieder-Olm Cehajic erwartet einen„heißen Tanz“ beim Rückkehrer Michael Bongard 11.09.2026, 13:06 Uhr

i Beim letzten Duell im März 2025 ließ die HSG Kastellaun/Simmern um Paul Mallmann (beim Wurf) den TV Nieder-Olm beim 28:24 aussteigen. Nieder-Olm stieg damals ab, ist aber nach einem Jahr Abstinenz wieder zurück in der Regionalliga und trifft am Samstag (20 Uhr) im ersten Heimspiel auf die Kastellaun/Simmerner. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern muss in ihrem ersten Auswärtsspiel in dieser Regionalliga-Runde bei einem Aufsteiger antreten. Der TV Nieder-Olm ist mit einer jungen und schnellen Mannschaft wieder zurück in der 4. Liga.

Der TV Nieder-Olm ist nach einem Jahr Abstinenz zurück in der Handball-Regionalliga Südwest: Ihr erstes Heimspiel nach dem Aufstieg bestreiten die Rheinhessen am Samstag (20 Uhr) gegen die HSG Kastellaun/Simmern. „Das wird ein heißer Tanz bei einem guten Aufsteiger, der im ersten Heimspiel in seiner sicherlich gut gefüllten Halle einen Sieg einfahren will“, hat Kastellauns Coach Mirza Cehajic Respekt vor der Aufgabe.







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