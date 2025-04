Während im Rheinland und in der Frauen-Regionalliga an diesem Wochenende der letzte Spieltag ansteht, ist die Männer-Regionalliga Südwest vom Saisonende noch ein gutes Stück entfernt.

In der Handball-Regionalliga stehen noch fünf Spieltage an. Der Tabellenfünfte HSG Kastellaun/Simmern (25:17 Punkte) gastiert am Sonntag um 18 Uhr in Eppelborn beim Siebten HF Illtal (21:21 Zähler).

Kastellaun ist nach der Niederlage gegen Bingen punktgleich mit dem Dritten Bingen, aber die Vereine, die wie Illtal lange weit von Kastellaun im Klassement entfernt waren, kommen immer näher. „Ich habe ein bisschen das Gefühl, das bei uns die Luft raus ist“, sagt HSG-Coach Mirza Cehajic. „Ich appelliere an meine Spieler, dass sie die letzten Wochen noch richtig Gas geben. Wenn du lange Dritter warst, willst du am Ende nicht Siebter oder Neunter werden“, sagt Cehajic, der bei Illtal auf Torwart Maurice Lahm verzichten muss. Neben den fünf Ligaspielen bis zum 10. Mai steht für Kastellaun an Ostermontag (21. April) in Wittlich noch das Final Four um den HVR-Pokal an. Kastellaun trifft im Halbfinale auf die HSG Westerwald, das andere Halbfinale bestreiten Vallendar und Wittlich.